Süper Lig: Sivasspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Sivasspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Sivasspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlıyor.

Süper Lig: Sivasspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelede 20 dakika 1-1'lik eşitlikle geçildi. - SİVAS

Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:27 Kaynak: İHA
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