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Süper Lig: Sivasspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:27 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelede 20 dakika 1-1'lik eşitlikle geçildi. - SİVAS
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