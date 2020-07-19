Süper Lig: Sivasspor: 2 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Sivasspor: 2 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0


75. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte buluşan Stancu'nun şutunda top direkten döndü.


Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrhim Bozbey xx, İlker Takpak xx


Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Kone x (Erdoğan Yeşilyurt dk. 60 xx), Appındangoye xx, Coffie xx, Hakan Yandaş xxx (Armin Derlek dk. 90 ?), Yatabare xx (Skuletic dk. 90 ?), Fatih Aksoy xx (Hakan Arslan dk. 60 x), Emre Kılınç xx (Fernandao dk. 89 ?), Marcelo xx, Caner Osmanpaşa xx


Yedekler: Muammer, Muammet Tuncer, Papp, Fernando, Erdoğan, Samba Camara, Yasin Öztekin


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, AhmetOğuz xx (Van Beıjnen dk. 89 ?), Halil İbrahim xx (Rahmetullah Berişbek dk. 63 xx), Berat Özdemir x, Bogdan Stancu xx (İker Karakaş dk. 80 x), Sessegnon x (Gökhan Altıparmak dk. 63 x), Zargo Toure xx, Candeıas x (Seuntjens dk. 80 x), Soner Dikmen xx, Flavıo Ramos x, Polomat x


Yedekler : Ertaç, Burak Çapkınoğlu xx, Fabrıcıo, Van Beijnen, Arda Kızıldağ, Abdullah Şahindere


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Kone (dk. 29), Yatabare (dk. 67) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy (Sivasspor), Polomat (Gençlerbirliği) - SİVAS

Gençlerbirliği, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Sivasspor: 2 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Son Dakika

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00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
23:25
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
20:40
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
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18:56
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