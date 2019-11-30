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Süper Lig: Sivasspor: 2 - Konyaspor: 1

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında lider Sivasspor, Konyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Sivasspor: 2 - Konyaspor: 1, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında lider Sivasspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü bulunuyor. - SİVAS

Konyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
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