Süper Lig takımlarından Sivasspor'a tebrik - Son Dakika

Süper Lig takımlarından Sivasspor'a tebrik

27.11.2020 10:27
Süper Lig takımlarından Sivasspor'a tebrik, System.String[]

DG Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3-2'lik Karabağ galibiyetinin ardından, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve BB Erzurumspor bir kutlama mesajı yayımladı.

DG Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3-2'lik Karabağ galibiyetinin ardından, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve BB Erzurumspor bir kutlama mesajı yayımladı.

Süper Lig takımları, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında deplasmanda Karabağ'ı 3-2 mağlup eden Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı.

İlk olarak Gaziantep FK sosyal medya hesabından, "Tebrikler Sivasspor Kulübü!" ifadeleri kullanıldı. Yeni Malatyaspor ise tebrik mesajında, "Tebrikler Sivasspor" sözlerine yer verdi. BB Erzurumspor da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma, "Tebrikler Yiğidolar" notunu ekledi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Süper Lig takımlarından Sivasspor'a tebrik
Süper Lig takımlarından Sivasspor'a tebrik
Süper Lig takımlarından Sivasspor'a tebrik
Süper Lig takımlarından Sivasspor'a tebrik

Spor Toto Süper Lig, Uefa Avrupa Ligi, Sivasspor, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig takımlarından Sivasspor'a tebrik - Son Dakika Spor


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