Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu

Süper Lig ekiplerinin 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.
Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:
|Takımlar
|Harcama Limiti
|%25 Sapma Dahil Tutar
|1.BEŞİKTAŞ
|309.158.217
|386.447.771
|2.GALATASARAY
|437.480.550
|546.850.687
|3.FENERBAHÇE
|397.640.264
|497.050.330
|4.TRABZONSPOR
|219.655.520
|274.569.400
|5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|131.122.375
|163.902.969
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|146.975.555
|183.719.443
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|116.625.336
|145.781.670
|8.FATİH KARAGÜMRÜK
|106.123.422
|132.654.278
|9.GAZİANTEP
|139.605.238
|174.506.547
|10.GÖZTEPE
|110.545.038
|138.181.297
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|92.003.321
|115.004.151
|12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|156.356.325
|195.445.406
|13.ÇAYKUR RİZESPOR
|186.906.816
|233.633.520
|14.KASIMPAŞA
|90.113.696
|112.642.119
|15.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|92.272.842
|115.341.052
|16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|90.995.854
|113.744.817
|17. HES KABLO KAYSERİSPOR
|81.102.954
|101.378.693
|18.ADANA DEMİRSPOR
|116.218.789
|145.273.486
|19.GTZ GİRESUNSPOR
|116.218.789
|145.273.486
|20.ALTAY
|116.218.789
|145.273.486
Kaynak: AA
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