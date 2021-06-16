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Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu - Son Dakika

Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu

16.06.2021 18:17
Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu, System.String[]

Süper Lig ekiplerinin 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu.

Süper Lig ekiplerinin 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:

Takımlar Harcama Limiti                                              %25    Sapma Dahil Tutar

1.BEŞİKTAŞ 309.158.217                                         386.447.771

2.GALATASARAY 437.480.                                       550 546.850.687

3.FENERBAHÇE 397.640.264                                  497.050.330

4.TRABZONSPOR 219.655.520                               274.569.400

5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 131.122.375             163.902.969

6.ATAKAŞ HATAYSPOR 146.975.555                     183.719.443

7.AYTEMİZ ALANYASPOR 116.625.336                 145.781.670

8.FATİH KARAGÜMRÜK 106.123.422                    132.654.278

9.GAZİANTEP 139.605.238                                    174.506.547

10.GÖZTEPE 110.545.038                                     138.181.297

11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 92.003.321  115.004.151

12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 156.356.325             195.445.406

13.ÇAYKUR RİZESPOR 186.906.816                   233.633.520

14.KASIMPAŞA 90.113.696                                  112.642.119

15.HELENEX YENİ MALATYASPOR 92.272.842   115.341.052

16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 90.995.854   113.744.817

17. HES KABLO KAYSERİSPOR 81.102.954       101.378.693

18.ADANA DEMİRSPOR 116.218.789              145.273.486

19.GTZ GİRESUNSPOR 116.218.789           145.273.486

20.ALTAY 116.218.789                                  145.273.486


- İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu - Son Dakika Spor


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