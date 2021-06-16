Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu

Süper Lig ekiplerinin 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:

Takımlar Harcama Limiti %25 Sapma Dahil Tutar

1.BEŞİKTAŞ 309.158.217 386.447.771

2.GALATASARAY 437.480. 550 546.850.687

3.FENERBAHÇE 397.640.264 497.050.330

4.TRABZONSPOR 219.655.520 274.569.400

5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 131.122.375 163.902.969

6.ATAKAŞ HATAYSPOR 146.975.555 183.719.443

7.AYTEMİZ ALANYASPOR 116.625.336 145.781.670

8.FATİH KARAGÜMRÜK 106.123.422 132.654.278

9.GAZİANTEP 139.605.238 174.506.547

10.GÖZTEPE 110.545.038 138.181.297

11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 92.003.321 115.004.151

12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 156.356.325 195.445.406

13.ÇAYKUR RİZESPOR 186.906.816 233.633.520

14.KASIMPAŞA 90.113.696 112.642.119

15.HELENEX YENİ MALATYASPOR 92.272.842 115.341.052

16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 90.995.854 113.744.817

17. HES KABLO KAYSERİSPOR 81.102.954 101.378.693

18.ADANA DEMİRSPOR 116.218.789 145.273.486

19.GTZ GİRESUNSPOR 116.218.789 145.273.486

20.ALTAY 116.218.789 145.273.486

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