Son Dakika Haberleri: Süper Lig tarihinde bir ilk! Kadın kulüp başkanı...
Son Dakika Spor Süper Lig tarihinde bir ilk! Kadın kulüp başkanı... - Son Dakika Spor

Süper Lig tarihinde bir ilk! Kadın kulüp başkanı...

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hamdi Elcüman'ın seçim kararı almasının ardından, 30 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda, Berna Gözbaşı başkan adayı oldu.

Süper Lig tarihinde bir ilk! Kadın kulüp başkanı..., System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hamdi Elcüman'ın seçim kararı almasının ardından, 30 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda, Berna Gözbaşı başkan adayı oldu.


Sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıldır görev yapan Berna Gözbaşı, seçilmesi durumunda Süper Lig'deki ilk kadın kulüp başkanı olacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı
Galatasaray'ın 41 maçlık serisi son buldu Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı! Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:09:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig tarihinde bir ilk! Kadın kulüp başkanı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]