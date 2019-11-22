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Süper Lig tarihinde bir ilk! Kadın kulüp başkanı...
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hamdi Elcüman'ın seçim kararı almasının ardından, 30 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda, Berna Gözbaşı başkan adayı oldu.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hamdi Elcüman'ın seçim kararı almasının ardından, 30 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda, Berna Gözbaşı başkan adayı oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıldır görev yapan Berna Gözbaşı, seçilmesi durumunda Süper Lig'deki ilk kadın kulüp başkanı olacak.
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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:18
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