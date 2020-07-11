Süper Lig teknik adamlarından yabancı kısıtlaması yorumları: 'Oyuncu yetişmez' - Son Dakika

Süper Lig teknik adamlarından yabancı kısıtlaması yorumları: 'Oyuncu yetişmez'

Futbol kamuoyu, TFF'nin yeni yabancı kuralını konuşurken, geride bıraktığımız hafta içi Süper Lig maçlarının ardından teknik adamlar da konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Futbol kamuoyu, TFF'nin yeni yabancı kuralını konuşurken, geride bıraktığımız hafta içi Süper Lig maçlarının ardından teknik adamlar da konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

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Galatasaray, Beşiktaş, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Ankaragücü ve Kasımpaşa teknik patronları yabancı kısıtlamasının Türk oyuncuların yetişmesine doğrudan bir katkı sağlamayacağı görüşünde... Demir Grup Sivasspor ve TAV Antalyaspor teknik direktörleri ise yeni kuralı olumlu bulduklarını dile getirdiler. İşte özetle teknik adamların görüşleri:



FATİH TERİM(GALATASARAY)


KIsıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz. Futbolcunun Türk'ü, yabancısı yoktur.


SERGEN YALÇIN(BEŞİKTAŞ)


Sayıyı düşürmenin oyuncu yetiştirmekle alakası yok. Tesis olmadan, plan program olmadan oyuncu yetişmez.


EROL BULUT(ALANYASPOR)


Yabancı sayısının altyapıdan futbolcu çıkartmak ile alakalı olmadığını düşünüyorum. Genel sorun yetiştirme tarzı.


TAMER TUNA(ANTALYASPOR)


Kararı pozitif buluyorum. Yerli sayısının fazla olması lazım ama bu sürecin altyapının iyi oluş sistemiyle ilerlemesi lazım.


RIZA ÇALIMBAY(SİVASSPOR)


TFF haklı. ya tamamen serbest bırakmaları, ya da sınır koymaları gerekiyor. Kulüpler de 14 alacağına 6-7 çok iyi yabancı alabilir.


HİKMET KARAMAN(YENİ MALATYASPOR)


İçinde 'artı' olan her şeye karşıyım. Kulübeyi bozuyor, teknik adamı bozuyor, taktiksel gelişimi bozuyor.


İBRAHİM ÜZÜLMEZ(ANKARAGÜCÜ)


Belli kriterler konabilir ama kısıtlayarak da çözüme kavuşamayız. Yabancıyı kısıtlayacağız yerli oyuncuların fiyatı artacak.


FURAT ÇAPA(KASIMPAŞA)


KısıtlamanIn çok bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Havuz ne kadar daralırsa seçenek o kadar az oluyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 07:41 

Son Dakika Spor Süper Lig teknik adamlarından yabancı kısıtlaması yorumları: 'Oyuncu yetişmez' - Son Dakika Spor
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