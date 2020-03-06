Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın programı - Son Dakika
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Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın programı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde müsabaka programı şöyle: Süper LigBugün: 20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)Yarın: 14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)17.

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın programı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde müsabaka programı şöyle:


Süper Lig


Bugün:


20.00 Beşiktaş- MKE Ankaragücü (Vodafone Park)


Yarın:


14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)


17.00 Gaziantep FK- Trabzonspor (Kalyon)


17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)


20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)


8 Mart Pazar:


13.30 Kasımpaşa- Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)


16.00 Çaykur Rizespor- Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)


19.00 Demir Grup Sivasspor- Galatasaray (Yeni 4 Eylül)


9 Mart Pazartesi:


20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)


TFF 1. Lig


Bugün:


19.00 Ekol Göz Menemenspor- Altay (Menemen)


19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)


Yarın:


14.00 Keçiörengücü- Boluspor (Aktepe)


14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)


16.30 Fatih Karagümrük- Adana Demirspor (Vefa)


16.30 Eskişehirspor- Giresunspor (Eskişehir Yeni)


19.00 Bursaspor- İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


8 Mart Pazar:


16.30 Akhisarspor- Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)


19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


TFF 2. Lig


Kırmızı Grup:


8 Mart Pazar:


13.00 Bayburt Özel İdare- Uşakspor (Bayburt Genç Osman)


13.30 Kırşehir Belediyespor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Kırşehir Ahi)


13.30 Eyüpspor-Sivas Belediyespor (Eyüp)


14.00 Vanspor FK- Etimesgut Belediyespor (Van Atatürk)


14.30 GMG Kastamonuspor- Ankara Demirspor (Gazi)


14.30 Tuzlaspor-Piserro Kahramanmaraşspor (Tuzla Belediye)


14.30 Bandırmaspor- Kardemir Karabükspor (Bandırma 17 Eylül)


14.30 Sakaryaspor- Niğde Anadolu (Yeni Sakarya Atatürk)


Beyaz Grup:


Yarın:


14.30 Sancaktepe-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)


14.30 Hacettepe- Şanlıurfaspor (Etmesgut Belediyesi Atatürk)


14.30 Manisa FK-Başkent Akademi (Mümin Özkasap)


8 Mart Pazar:


14.00 Amed Sportif Faaliyetler- Pendikspor (Diyarbakır)


14.30 İnegölspor-1922 Konyaspor (İnegöl İlçe)


14.30 Zonguldak Kömürspor- Sarıyer (Devrek)


14.30 Çorum FK-Hekimoğlu Trabzon (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)


14.30 Afjet Afyonspor- Tarsus İdman Yurdu (Zafer)


14.30 GMG Kırklarelispor- Gümüşhanespor (Kırklareli Atatürk)


TFF 3. Lig


1. Grup


Yarın:


14.30 Şile Yıldızspor-Çatalcaspor (Şile)


8 Mart Pazar:


13.00 Anagold 24Erzincanspor- Manisaspor (Müstakil Atletizm Pisti)


14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor- Sultanbeyli Belediyespor (Faruk Çelik)


14.30 1928 Bucaspor- Artvin Hopaspor (Menemen İlçe)


14.30 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)


14.30 Serik Belediyespor-52 Orduspor (Serik İsmail Oğan)


14.30 Silivrispor-Tokatspor (Silivri)


14.30 Erzinspor-Yomraspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)


14.30 Çankaya FK-Kızılcabölükspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)


2. Grup


Yarın:


14.30 1877 Alemdağspor- Esenler Erokspor (Alemdağ)


8 Mart Pazar:


14.00 Ofspor- Fethiyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)


14.00 Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003 (Fatsa İlçe)


14.30 Erbaaspor- Kocaelispor (Erbaa İlçe)


14.30 Belediye Derincespor- Cizrespor (Derince Belediyespor)


14.30 Karşıyaka- Ağrı 1970 (İzmir Atatürk)


14.30 Kozanspor- Elazığ Belediyespor (İsmet Atlı)


14.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Payasspor (Tepecik Şenol Güneş)


3. Grup


Yarın:


14.30 Altındağ Belediyespor-Diyarbekirspor (Çubuk İlçe)


14.30 Bayrampaşa- Darıca Gençlerbirliği (Bayrampaşa Çetin Emeç)


8 Mart Pazar:


14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor (Kelkit İlçe)


14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Halide Edip Adıvarspor (Yeşiltepe)


14.00 Medicalpark Batman Petrolspor- Karacabey Belediyespor (Batman Yeni Şehir)


14.30 Gölcükspor-Modafen (Gölcük Şehir)


14.30 Yozgatspor 1959-Somaspor (Yozgat Bozok)


14.30 Muğlaspor- Nevşehir Belediyespor (Muğla Atatürk)


14.30 Nazilli Belediyespor- Pazarspor (Nazilli İlçe)

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:50 
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