Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde müsabaka programı şöyle:



Süper Lig



Bugün:



20.00 Beşiktaş- MKE Ankaragücü (Vodafone Park)



Yarın:



14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)



17.00 Gaziantep FK- Trabzonspor (Kalyon)



17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)



20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)



8 Mart Pazar:



13.30 Kasımpaşa- Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Çaykur Rizespor- Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)



19.00 Demir Grup Sivasspor- Galatasaray (Yeni 4 Eylül)



9 Mart Pazartesi:



20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)



TFF 1. Lig



Bugün:



19.00 Ekol Göz Menemenspor- Altay (Menemen)



19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)



Yarın:



14.00 Keçiörengücü- Boluspor (Aktepe)



14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)



16.30 Fatih Karagümrük- Adana Demirspor (Vefa)



16.30 Eskişehirspor- Giresunspor (Eskişehir Yeni)



19.00 Bursaspor- İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



8 Mart Pazar:



16.30 Akhisarspor- Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)



19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



TFF 2. Lig



Kırmızı Grup:



8 Mart Pazar:



13.00 Bayburt Özel İdare- Uşakspor (Bayburt Genç Osman)



13.30 Kırşehir Belediyespor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Kırşehir Ahi)



13.30 Eyüpspor-Sivas Belediyespor (Eyüp)



14.00 Vanspor FK- Etimesgut Belediyespor (Van Atatürk)



14.30 GMG Kastamonuspor- Ankara Demirspor (Gazi)



14.30 Tuzlaspor-Piserro Kahramanmaraşspor (Tuzla Belediye)



14.30 Bandırmaspor- Kardemir Karabükspor (Bandırma 17 Eylül)



14.30 Sakaryaspor- Niğde Anadolu (Yeni Sakarya Atatürk)



Beyaz Grup:



Yarın:



14.30 Sancaktepe-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)



14.30 Hacettepe- Şanlıurfaspor (Etmesgut Belediyesi Atatürk)



14.30 Manisa FK-Başkent Akademi (Mümin Özkasap)



8 Mart Pazar:



14.00 Amed Sportif Faaliyetler- Pendikspor (Diyarbakır)



14.30 İnegölspor-1922 Konyaspor (İnegöl İlçe)



14.30 Zonguldak Kömürspor- Sarıyer (Devrek)



14.30 Çorum FK-Hekimoğlu Trabzon (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)



14.30 Afjet Afyonspor- Tarsus İdman Yurdu (Zafer)



14.30 GMG Kırklarelispor- Gümüşhanespor (Kırklareli Atatürk)



TFF 3. Lig



1. Grup



Yarın:



14.30 Şile Yıldızspor-Çatalcaspor (Şile)



8 Mart Pazar:



13.00 Anagold 24Erzincanspor- Manisaspor (Müstakil Atletizm Pisti)



14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor- Sultanbeyli Belediyespor (Faruk Çelik)



14.30 1928 Bucaspor- Artvin Hopaspor (Menemen İlçe)



14.30 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)



14.30 Serik Belediyespor-52 Orduspor (Serik İsmail Oğan)



14.30 Silivrispor-Tokatspor (Silivri)



14.30 Erzinspor-Yomraspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)



14.30 Çankaya FK-Kızılcabölükspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



2. Grup



Yarın:



14.30 1877 Alemdağspor- Esenler Erokspor (Alemdağ)



8 Mart Pazar:



14.00 Ofspor- Fethiyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)



14.00 Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003 (Fatsa İlçe)



14.30 Erbaaspor- Kocaelispor (Erbaa İlçe)



14.30 Belediye Derincespor- Cizrespor (Derince Belediyespor)



14.30 Karşıyaka- Ağrı 1970 (İzmir Atatürk)



14.30 Kozanspor- Elazığ Belediyespor (İsmet Atlı)



14.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Payasspor (Tepecik Şenol Güneş)



3. Grup



Yarın:



14.30 Altındağ Belediyespor-Diyarbekirspor (Çubuk İlçe)



14.30 Bayrampaşa- Darıca Gençlerbirliği (Bayrampaşa Çetin Emeç)



8 Mart Pazar:



14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor (Kelkit İlçe)



14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Halide Edip Adıvarspor (Yeşiltepe)



14.00 Medicalpark Batman Petrolspor- Karacabey Belediyespor (Batman Yeni Şehir)



14.30 Gölcükspor-Modafen (Gölcük Şehir)



14.30 Yozgatspor 1959-Somaspor (Yozgat Bozok)



14.30 Muğlaspor- Nevşehir Belediyespor (Muğla Atatürk)



14.30 Nazilli Belediyespor- Pazarspor (Nazilli İlçe)