Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik yapıldı - Son Dakika

Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik gerçekleştirdi.

Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik yapıldı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik gerçekleştirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre yönetim kurulu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 30 Nisan'da Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarının karar alma sürecine ilişkin sürelerin ve Tahkim Kuruluna başvuru süresinin durdurulması yönünde aldığı kararın uzatılmasını kabul etti.

Buna göre TFF Yönetim Kurulu ile TFF ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı itiraz edilen kararın tebliğinden ve TFF talimatlarının yayımından itibaren yedi gün olarak belirlenen Tahkim Kuruluna başvuru süresinin 13 Mart tarihinden 30 Nisan'a kadar durdurulması yönündeki karar, 15 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Yönetim kurulu; tahkim, disiplin, etik, uyuşmazlık ve çözüm ile kulüp lisans kurullarının toplantıları ile bu kurulların talimatlarında belirlenen yargılama sürecine ilişkin sürelerin durdurulmasının tarihini de 15 Haziran'a kadar uzatılması yönünde karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:27 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik yapıldı - Son Dakika Spor
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