Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Trabszonspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor Süper Lig: Trabszonspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabszonspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı.

Süper Lig: Trabszonspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı. Müsabaka konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.


60. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası sol çaprazında vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.


75. dakikada Yusuf Sarı'nın yerden kale sahası içine doğru gönderdiği topa gelişine vuran Avdijaj şutunu kaleci beto ayaklarıyla çizgi üzerinden kornere çıkardı.


90. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında Koray Kılınç'ın kafa vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


Stat: Medical Park


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alex Taşcıoğlu xx, Erdem Bıyık xx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Fernandes xx, Hüseyin Türkmen x, Novak xx, Doğan Erdoğan xx (Avdijaj dk. 46 x) (Koray Kılınç dk. 83 ?), Ahmet Canbaz x (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 46 x), Sosa xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme x, Sörloth x


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Campi, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Göztepe: Beto xx, Gassama xx (Murat Paluli dk. 46 x), Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Castro xx, Borges xx, Halil Akbunar xx (Deniz Kadah dk. 70 x), Mossoro xx, Soner Aydoğdu xx (Atınç dk. 89 ?), Jerome xxx


Yedekler: Göktuğ, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Batuhan, Schwechlen, Napoleoni


Teknik Direktör: Suat Arıcan


Gol: Jerome (dk. 31) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Soner Aydoğdu, Jerome, Costa (Göztepe) - TRABZON

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:34 Kaynak: İHA
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