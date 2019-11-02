Süper Lig: Trabszonspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı. Müsabaka konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
60. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası sol çaprazında vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
75. dakikada Yusuf Sarı'nın yerden kale sahası içine doğru gönderdiği topa gelişine vuran Avdijaj şutunu kaleci beto ayaklarıyla çizgi üzerinden kornere çıkardı.
90. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında Koray Kılınç'ın kafa vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alex Taşcıoğlu xx, Erdem Bıyık xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Fernandes xx, Hüseyin Türkmen x, Novak xx, Doğan Erdoğan xx (Avdijaj dk. 46 x) (Koray Kılınç dk. 83 ?), Ahmet Canbaz x (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 46 x), Sosa xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme x, Sörloth x
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Campi, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Göztepe: Beto xx, Gassama xx (Murat Paluli dk. 46 x), Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Castro xx, Borges xx, Halil Akbunar xx (Deniz Kadah dk. 70 x), Mossoro xx, Soner Aydoğdu xx (Atınç dk. 89 ?), Jerome xxx
Yedekler: Göktuğ, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Batuhan, Schwechlen, Napoleoni
Teknik Direktör: Suat Arıcan
Gol: Jerome (dk. 31) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Soner Aydoğdu, Jerome, Costa (Göztepe) - TRABZON