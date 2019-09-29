Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. 25 dakikanın geride kaldığı müsabakada gol sesi çıkmadı. - TRABZON

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