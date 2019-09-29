Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Haber

Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

18 dakika önce

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşıyor.

Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. 25 dakikanın geride kaldığı müsabakada gol sesi çıkmadı. - TRABZON

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde ikinci gol geldi!
Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi! Kolombiyalılardan büyük tepki: Galatasaray, Falcao'ya göre bir takım değil! Konyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 19:55:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]