Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

19.12.2020 16:54
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

13.dakikada Ekuban'ın pasıyla sağ çapraza inen Djininy'in vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

22.dakikada Marlon'un pasıyla topla buluşan Flavio'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

24.dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Djaniny'nin vuruşunda açıyı iyi kapatan Gökhan tehlikeyi önledi.

25.dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme önünü açıp vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan top direkten kornere çıktı.

35.dakikada Marlon'ın ceza sahası sol çaprazında Michalak'ı düşürmesi sonucu hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

36.dakikada penaltı atışını kullanan Skoda'nın vuruşunda Uğurcan Çakır'ın ellerine çarpan top ağalarla buluştu. 0-1

45.dakikada Ekuban'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Ali Saygın Ögel xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar le xx, Vıtor Hugo xx, Marlon xx, Flavio xx, Abdulkadir Parmak xx, Lewis Baker x, Ekuban x, Nwakaeme xx, Djininy Semedo xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Onur xx, Emir Dilacer xx, Yassine Meriah xx, Dario Melnjak xx, Doğan Erdoğan xx, Godfred Donsah xx, Michalak xx, Boldrin ? (Tunay Torun dk.10 x), Fernando xx, Skoda xx

Yedekler: Zafer Görgen, Yasin Pehlivan, Kemal, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Segovia, Jovancıc, Murat Sağlam, Mithat Pala

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Gol: Skoda (dk.36 .pen) (Rizespor)

Sarı Kart: Godfred Donsah (Çaykur Rizespor)

-İHA-

Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, Skoda, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor : 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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