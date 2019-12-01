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Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:28 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.. Müsabakanın 25 dakikası geride kalırken golsüz eşitlik devam ediyor. - TRABZON
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