Süper Lig: Trabzonspor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

76. dakikada Medipol Başakşehir'in sol taraftan kullandığı korner atışında Skrtel'in kafa ile indirdiği topa, Epureanu'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor , Medipol Başakşehir 'i konuk etti. Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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