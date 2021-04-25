Süper Lig: Trabzonspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

35. dakikada Lewis Baker'in derinlemesine pasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Djaniny'in vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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