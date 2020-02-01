Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)

41 dakika önce

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakada 25. dakikada geride kalırken, karşılaşma 1-1 beraberlikle devam ediyor. - TRABZON

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:29 Kaynak: İHA
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