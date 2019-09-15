Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor)

1 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Bordo-mavililer 17. dakikada Novak'ın attığı kafa golüyle müsabakayı 1-0 önde geçti. - TRABZON

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:45 Kaynak: İHA
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