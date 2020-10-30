Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor)
30.10.2020 20:33
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.. Müsabakanın ilk 25 dakikası 1-1'lik eşitlikle geçildi. - TRABZON
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