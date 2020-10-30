Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor)

30.10.2020 20:33
Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.. Müsabakanın ilk 25 dakikası 1-1'lik eşitlikle geçildi. - TRABZON

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Netflix, David Beckham ile belgeseli için 172 milyon TL'ye anlaşma sağladı İzmir Valisi Köşger, vatandaşları belirlenen toplanma alanlarına davet etti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 438'e yükseldi Bakan Soylu fotoğrafla uyardı: Lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın Prof. Dr. Naci Görür, 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'i uyardı: Şehir merkezinde de deprem olabilir Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir'deki tsunaminin nedenini anlatıp uyardı: Bütün Körfez tehlike altında İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde 12 can kaybı, 438 yaralımız var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde 12 can kaybı, 438 yaralımız var         
20:20
Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti         
20:07
6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi 6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi         
19:49
Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım         
19:27
Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı? AFAD, önemli bilgileri paylaştı Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı? AFAD, önemli bilgileri paylaştı         
19:13
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi         
18:58
17 yaşındaki Umut yıkılan binanın enkazından böyle çıkarıldı 17 yaşındaki Umut yıkılan binanın enkazından böyle çıkarıldı         
18:17
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı         
16:52
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum         
11:52
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 20:42:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Trabzonspor: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei