Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

29 dakika önce

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı.

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan ortasında Gulbrandsen'in kafa vuruşunu kaleci Uğuncan çizgi üzerinde kornere çeldi

24. dakikada Ekuban sağ taraftan getirdiği topa ceza sahası içinde buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

35. dakikada sağ taraftan Abdulkadir Ömür'ün derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

52. dakikada Gulbrandsen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Edin Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı.

56. dakikada Edin Visca'nın yerden pasında topun gelişine sert vuran Demba Ba, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1

63. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Ekuban ile birlikte topa yükselen Skrtel meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-1

77. dakikada kullanılan kornerde topu önünde bulan Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

80. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Mert'te kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, da Costa xx, Campi xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Abdulkadir Ömür xx (Ndiaye dk. 73 x), Ekuban xx, Nwakaeme xx (Bilal Başakcıoğlu dk. 89 ?), Sörloth x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Rodrigues xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx (Mehmet Topal dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci xx, Visca xx, Aleksic xx (Berkay Özcan dk. 68 x), Gulbrandsen xx (Azubuike dk. 80 ?), Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Elia, Muhammet Arslantaş, Aziz Behich, Uğur Uçar, Robinho, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Demba Ba (dk. 56), Skrtel (dk. 63 k.k.) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Okan Buruk (Teknik Direktör), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Campi (Trabzonspor)

(İHA)

Trabzonspor, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
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