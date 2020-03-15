Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan ortasında Gulbrandsen'in kafa vuruşunu kaleci Uğuncan çizgi üzerinde kornere çeldi
24. dakikada Ekuban sağ taraftan getirdiği topa ceza sahası içinde buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
35. dakikada sağ taraftan Abdulkadir Ömür'ün derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
52. dakikada Gulbrandsen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Edin Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı.
56. dakikada Edin Visca'nın yerden pasında topun gelişine sert vuran Demba Ba, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1
63. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Ekuban ile birlikte topa yükselen Skrtel meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-1
77. dakikada kullanılan kornerde topu önünde bulan Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
80. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Mert'te kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, da Costa xx, Campi xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Abdulkadir Ömür xx (Ndiaye dk. 73 x), Ekuban xx, Nwakaeme xx (Bilal Başakcıoğlu dk. 89 ?), Sörloth x
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Rodrigues xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx (Mehmet Topal dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci xx, Visca xx, Aleksic xx (Berkay Özcan dk. 68 x), Gulbrandsen xx (Azubuike dk. 80 ?), Demba Ba xx
Yedekler: Volkan Babacan, Elia, Muhammet Arslantaş, Aziz Behich, Uğur Uçar, Robinho, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Demba Ba (dk. 56), Skrtel (dk. 63 k.k.) (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Okan Buruk (Teknik Direktör), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Campi (Trabzonspor)
(İHA)