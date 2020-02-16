Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)

7 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Sivasspor ağırlıyor.

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Sivasspor ağırlıyor. Mücadelenin 20 dakikası bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - TRABZON

Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor 9 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu!
Galatasaray, Malatyaspor'u 1-0 yendi Malatyaspor Başkanı isyan etti: VAR'a neden gidilmiyor Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Tartışmasız şu an favori Trabzonspor

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 00:08:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]