Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
7 saat önce
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Sivasspor ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Sivasspor ağırlıyor. Mücadelenin 20 dakikası bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
(Gökmen Şahin/İHA)
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