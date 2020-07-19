Süper Lig: Trabzonspor: 1İttifak Holding Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Süper Lig: Trabzonspor: 1İttifak Holding Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor.
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak HoldingKonyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 30 dakikası geride kalırken, bordo-mavililer Sörloth'ün 12 dakikada attığı golle mücadeliyi 1-0 önde götürüyor. - TRABZON
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20.07.2020 03:53:48. #1.13#
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