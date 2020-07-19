Süper Lig: Trabzonspor: 1İttifak Holding Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

Süper Lig: Trabzonspor: 1İttifak Holding Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 30 dakikası geride kalırken, bordo-mavililer Sörloth'ün 12 dakikada attığı golle mücadeliyi 1-0 önde götürüyor. - TRABZON

İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 21:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 1İttifak Holding Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor
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Son Dakika

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Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
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