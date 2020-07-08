Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada hakem Halil Umut Meler, Ndiaye'nin, ceza sahası içinde Doğukan'a yaptığı hareket sonrası penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ufuk Akyol meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

13. dakikada Sörloth'ün kafa vuruşunda Veysel Sarı'nın koluna çarpan top sonrası VAR'a giden hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada beyaz noktaya gelen takım kaptanı Jose Sosa, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluşturdu. 1-1

17. dakikada Doğuktan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

34. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan az farkla auta çıktı.

36. dakikada Novak'ın sol taraftan kullandığı taç atışını uzun gönderdi. Sörloth'ün kafa ile arkaya aşırdığı topa Eren Albayrak'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

43. dakikada Mukairu'nun ceza sahası içinde Ekuban'a yaptığı hareket sonrası VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, maçta üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sosa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

52. dakikada Sosa'nın kullandığı kornerde topu ceza sahası içine gönderdi. Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66. dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan kullandığı taç atışında meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önüne alan Yekta Kurtuluş, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-2

75. dakikada Yekta'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Blanco'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

77. dakikada Blanca'nın pasında topu önüne alan Nazım Sangare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı

81. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında Hosseini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Ekrem Kan xxx, İlker Takpak xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira x, Hüseyin Türkmen x (Hosseini dk. 80 x), Campi x, Novak x, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Ndiaye x (Guilherme dk. 65 x), Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx (Nwakaeme dk. 65 x), Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Messias, Bilal Başacıkoğlu, Koray Kılınç, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare x, Veysel x, Kudryashow x, Eren x (Salih Dursun dk. 90 ?), Ufuk Akyol x, Bünyamin x, Doğukan x (Luis Grando dk. 71), Mukairu x (Yekta Kurtuluş dk. 58 x), Amilton x, Blanco x

Yedekler: Yakup, Ferhat Kaplan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Ufuk Akyol (dk. 8 pen.), Yekta Kurtuluş (dk. 66) (Antalyaspor), Sosa (dk. 15 ve 43 pen.) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Veysel Sarı, Amilton, Mukairu, Ufuk Akyol, Eren (Antalyaspor), Campi (Trabzonspor)

(İHA)

Trabzonspor, Antalyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 20:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

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