Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Goller: Ufuk Akyol (dk. 8 pen.), Yekta Kurtuluş (dk. 66) (Antalyaspor), Sosa (dk. 15 ve 43 pen.) (Trabzonspor)

43. dakikada Mukairu'nun ceza sahası içinde Ekuban'a yaptığı hareket sonrası VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, maçta üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sosa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

36. dakikada Novak'ın sol taraftan kullandığı taç atışını uzun gönderdi. Sörloth'ün kafa ile arkaya aşırdığı topa Eren Albayrak'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

8. dakikada hakem Halil Umut Meler, Ndiaye'nin, ceza sahası içinde Doğukan'a yaptığı hareket sonrası penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ufuk Akyol meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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