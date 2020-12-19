Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

19.12.2020 18:05
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Onur Bulut'un ceza sahası içine gönderdiği topa bekletmeden vuran Skoda'nın şutu direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

53. dakikada Emir Dilaver'in ceza sahası içinde Ekuban'a müdahalesini hakem Ali Şansalan penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Ekuban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

65. dakikada Marlon'un pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Djaniny, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şık bir çalım sonrası meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-1

80. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Gökhan kornere çeldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Ali Saygın Ögel xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Serkan Asan xxx, Edgar le xxx, Vitor Hugo xxx, Marlon xx, Flavio xxx, Abdulkadir Parmak xx (Hosseini dk. 90 '), Lewis Baker x (Yusuf Sarı dk. 63 x), Ekuban xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 82 '), Nwakaeme xx, Djininy Semedo xxx (Sefa Kınalı dk. 90 ')

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Campi, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Onur x, Emir Dilacer x, Yassine Meriah x, Dario Melnjak x, Doğan Erdoğan xx, Godfred Donsah x (Yasin Pehlivan dk. 72 x), Michalak xx, Boldrin ' (Tunay Torun dk. 10 x), Fernando x (Kemal Rüzgar dk. 72 x), Skoda xx

Yedekler: Zafer Görgen, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Segovia, Jovancic, Murat Sağlam, Mithat Pala

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Skoda (dk. 36 pen.) (Çaykur Rizespor), Ekuban (dk. 53 pen.), Djaniny (dk. 65) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Godfred Donsah, Tunay Torun, Fernando, Emir Dilaver (Çaykur Rizespor), Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor) - TRABZON

Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, Skoda, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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