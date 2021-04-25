Süper Lig: Trabzonspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Goller: Djaniny (dk. 15 pen. ve 66) (Trabzonspor)

66. dakikada Serhat'ın hatalı geri pasında topu kapan Djaniny, kaleci Viviano'yu da geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor , Fatih Karagümrük 'ü konuk etti. Müsabaka bordo-mavili ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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