Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka bordo-mavili ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Serhat'ın sağ taraftan yerden ortasında kale sahası içindeki Mevlüt Erdinç'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.
55. dakikada Ndao'nun sağ taraftan ortasında yakın mesafeden Salibur'un vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır ayaklarıyla kornere çeldi.
56. dakikada ceza sahası dışından Ndao'nun sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
66. dakikada Serhat'ın hatalı geri pasında topu kapan Djaniny, kaleci Viviano'yu da geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Mehmet Can Hanoğlu xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar Ie xx (Hosseini dk. 46 x), Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat xx, Lewis Baker xx, Yusuf Sarı xx (Flavio dk. 61 x), Ekuban xx, Nwakaeme xx (Safa Kınalı dk. 90+2 ?), Djaniny xx (Abdulkadir Ömür dk. 89 ?)
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Ömür, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad x, Fatih Kuruçuk xx, Zukanovic x (Campi dk. 46 x), Serhat xx, Biglia x (Bertolacci dk. 64 x), Aksel Aktaş x, Efe Tatlı x, Jimmy Durmaz x (Ndao dk. 29 x), Salibur x, Mevlut x (Borini dk. 64 x)
Yedekler: Yavuz, Aykut Özer, Muhammed, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Djaniny (dk. 15 pen. ve 66) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Marlon (Trabzonspor), Campi, Fatih Kuruçuk, Borini (Fatih Karagümrük) - TRABZON
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Trabzonspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor