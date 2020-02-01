Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Krues'nin ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 0-1


15. dakikada Gustavo'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kruse'nin vuruşunda savunmadan seken top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


16. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'ün sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın sağından ağalarla buluştu. 1-1


28. dakikada Yusuf Sarı'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.


32. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Campi kafa ile kale sahası içine gönderdi. Novak'ın kafa vuruşunda Altay'ın parmaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-1


34. dakikada Vedat Muriqi'nin sağ taraftan ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topa Dirar'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


42. dakikada Pereira'nın kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Sörloth'ün kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.


43. dakikada Isla'nın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Vedat Muriqi'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa kornere çıkardı.


44. dakikada Vedat Muriqi'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


Stat: Medical Park


Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Serkan Çimen xxx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Campi xxx, Novak xxx, Obi Mikel xx, Sosa xx, Ndiaye xx, Yusuf Sarı xx, Ekuban xx, Söloth xxx


Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Güliherme, Sturridge, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Fenerbahçe: Altay x, Isla x, Jailson x, Serdar Aziz x, Dirar x, Ozan Tufan xx, Gustavo xx, Tolga Ciğerci x, Kruse xx, Rodrigues xx, Muriqi xx


Yedekmler: Harun, Simon Falette, Emre Belözoğlu, Tolgay Aslan, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Muha Zajc, Deniz Türüç, Adil Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Kruse (dk. 1) (Fenerbahçe), Sörloth (dk. 16), Novak (dk. 32) (Trabzonspor)


Sarı Kart: Ndiaye (Trabzonspor) - TRABZON

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu'nun, basın mensuplarına açıklama yaptığı sıradaki görüntüsü dikkat çekti
Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına Fenerbahçe'den sert yanıt: Hakemi arkasına alanlar rahat konuşabilir Ersun Yanal: Nizami gol atarak kaybettik ama son sözü Fenerbahçe söyleyecek Hüseyin Çimşir: Hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 03:29:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]