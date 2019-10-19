Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

1 saat önce

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.


Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0


14. dakikada Sturridge'in pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0


39. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta kafalardan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.


Stat: Medical Park


Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Süleyman Özay xxx, Mehmet Can Hanoğlu xxx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xx, Hosseini xx, Hüseyin Türkmen xx, Novak xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Nwakaeme xx, Sturridge xxx, Sörloth xxx


Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Avdijaj


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gaziantep FK: Lontigkin x, Oğuz x, Djilobodji x, Kana Bıyık x, Toşca x, Erdem Uğurlu x, Jefferson x, Diarra x, Chibsah x, Twumasi x, Kayode x


Yedekler: Günay Güvenç, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Kenan Özer, Pawlowski, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14) ( Trabzonspor)


Sarı kart: Sosa (Trabzonspor) - TRABZON

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
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