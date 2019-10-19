Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç devam ediyor)

10 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi. - İSTANBUL

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:56 Kaynak: İHA
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