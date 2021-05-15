Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

68. dakikada Yusuf Sarı'nın vuruşunda savunmadan dönen top Ekuban'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'den döndü.

Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bordo-mavililer karşılaşmayı 2-1 kazanırken, Gençlerbirliği bu sonuçla TFF 1. Lig'e düştü.

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