Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)

79. dakikada Sturridge'nin pasında topla buluşan Sörloth kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertaç'da kaldı.

51. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışı sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç'ın müdahale ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

17. dakikada Pereira'nın sağ taraftan arka direğe doğru yaptığı ortayı iyi takip eden Novak, kafayla topu ağlara yolladı. 1-0

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor , Gençlerbirliği 'ni konuk etti. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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