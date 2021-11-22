Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

45. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atığında Djaniny'in pasında, Cornelius yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

42. dakikada Nwakaeme'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Djaniny'in kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu sol taraftan ağlarla buluşturdu. 2-0

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 3-0 kazandı

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