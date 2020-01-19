Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

18. dakikada Hajradinovic'in uzak mesafeden şutunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok