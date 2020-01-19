Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Hajradinovic'in uzak mesafeden şutunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.


25. dakikada Sosa'nın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fatih'in solundan filelerle buluştu. 1-0


27. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlara gitti. 2-0


29.dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında önüne alan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0


Stat: Medical Park


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Obi Mikel xxx, Sosa xxx, Ndiaye xx, Ekuban xxx, Nwakaeme xxx, Sörloth xxx


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Abdulkadir Parmak, Novak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Kasımpaşa: Fatih x, Doğuncan x, Fernandes x, Brecka x, Özgür Çek x, Tarkan Serbest x, Aytaç Kara x, İlhan Depe x, Mame Thiam x, Hajradinovic x, Koita x


Yedekler: Murat, Mehmet, Oğuzhan, Yılmaz, Murat Berk, Çağtay, Zvonimir Sarlija, Ahmet Hakan, Furkan, Ndongala


Teknik Direktör: Tayfun Havutçu


Goller: Sosa (dk. 25), Sörloth (dk. 27), Nwakaeme (dk. 29)(Trabzonspor)


Sarı kartlar: Pereira (Trabzonspor), Fernandes, Aytaç Kara (Kasımpaşa) - TRABZON

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan ayrıldı
Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Son dakika: Libya Konferansı bildirgesi yayımlandı! 'Tek meclis tek hükümet' vurgusu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 23:25:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]