Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Goller: Mickael Tırpan (dk. 8), Yusuf Erdoğan (dk. 42) (Kasımpaşa), Serkan Asan (dk. 24) (Trabzonspor) Nwakaeme (dk. 24 ve 38)

42. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın pasında Kamil Ahmet Çörekçi 'den topu kapan Yusuf Erdoğan , ceza sahası içinde kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 3-2

38. dakikada Lewis Baker'ın uzun pasında topla buluşan Nwakaeme'nin rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza saha içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

31. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme plase bir vuruşla meşin yuvarlağı Ramazan'ın solundan ağlara yolladı. 2-1

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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