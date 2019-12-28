Süper Lig: Trabzonspor: 6 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 6 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Trabzonspor: 6 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaştı.

Süper Lig: Trabzonspor: 6 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 6-2 kazandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Sörloth'ün pasında topla buluşan Sturridge meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-1


65. dakikada Sosa'nın kullandığı kornerde Sörloth'un kafa vuruşunda Mert Kula'nın eline çarpan top sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sturridge kaleci İsmail'in solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-1


71. dakikada Sturridge'nin pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci İsmail'den dönen meşin yuvarlağı geriden gelen Abdulkadir Parmak tamamladı. 5-1


82. dakikada Ömer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kravets kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı Erce'nin solundan ağalarla buluşturdu. 5-2


90+2. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içine giren Sörloth meşin yuvarlağı kaleci İsmail'in solundan ağalarla buluşturdu. 6-2


Stat: Medical Park


Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Esat Sancaktar xxx, Serkan Ok xxx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx (Erce Kardeşler dk. 54 x), Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Obi Mikel xx, Sosa xx, Nwakaeme xx (Ekuban dk. 72 x), Sturridge xxx (Cafer Tosun dk. 83 ?), Sörloth xxx


Yedekler: Kamel Ahmet Çörekçi, Hosseini, Avdijaj, Fernandes, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Kayserispor: İsmail Çipe xx, Emirhan x, Mert Kula x (Selahattin dk. 77 x), Osman Can Çötür x, Yasir Subaşı x, Brice Djedje x, Hasan x, Emre Demir x, Ömer Uzun x (Ümran Zambak dk. 85 ?), Ziya Alkurt x (Furkan dk. 62 x), Kravets x


Yedekler: Hakan Arıkan, Doğan, Aksel Aktaş, Mehmet, Ercan, Barış


Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir


Goller: Sörloth (dk. 7 ve 90+2), Nwakaeme (dk. 38), Sturridge (dk. 47 ve 65 pen.), Abdulkadir Parmak (dk. 71) (Trabzonspor), Ömer Uzun (dk. 42) (Kayserispor)


Sarı Kartlar: Mert Kula, Yasir Subaşı (Kayserispor) - TRABZON

İstikbal Mobilya, Trabzonspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:27 Kaynak: İHA
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