Süper Lig: Trabzonspor: 6 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Goller: Sosa (dk. 25), Sorloth (dk. 27, 55 ve 88), Nwakaeme (dk. 29 ve 83) (Trabzonspor)

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor , Kasımpaşa 'şı ağırladı. Bordo-mavili ekip müsabakadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

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