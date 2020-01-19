Süper Lig: Trabzonspor: 6 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 6 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Trabzonspor: 6 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'şı ağırladı.

Süper Lig: Trabzonspor: 6 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'şı ağırladı. Bordo-mavili ekip müsabakadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Nwakaeme'nin pasında arka direkte Sörloth, meşin topu ağlara gönderdi. 4-0


72. dakikada Serkan Asan yerden pasında topla buluşan Sörloth'ün şutu auta çıktı.


83. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kafalardan seken topu önüne alan Nwakaeme, ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 5-0


88. dakikada Doğan Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Serkan Asan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Sörloth kafayla ağlarla buluşturdu. 6-0


Stat: Medical Park


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Campi xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Obi Mikel xxx, Sosa xxx (Abdulkadir Parmak dk. 61 x), Ndiaye xx (Doğan Erdoğan dk.79 ?), Ekuban xx (Serkan Asan dk. 56 x), Nwakaeme xxx, Sörloth xxx


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı,Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Novak


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Kasımpaşa: Fatih x, Doğuncan x, Fernandes x, Brecka x, Özgür Çek x, Tarkan Serbest x, Aytaç Kara x, İlhan Depe x (Zvonimir Sarlija dk. 50 x), Mame Thiam x (Ndongala dk. 59 x), Hajradinovic x, Koita x


Yedekler: Murat, Mehmet, Oğuzhan, Yılmaz, Murat Berk, Çağtay, Ahmet Hakan, Furkan


Teknik Direktör: Tayfun Havutçu


Goller: Sosa (dk. 25), Sorloth (dk. 27, 55 ve 88), Nwakaeme (dk. 29 ve 83) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Fernandes (dk. 47) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Pereira (Trabzonspor), Fernandes, Aytaç Kara, Zvonimir Sarlija (Kasımpaşa) - TRABZON

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:00 Kaynak: İHA
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