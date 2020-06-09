Süper Lig ve İspanya La Liga dönüyor! Peki nerede kalmıştık?

Bu bir ilandır



Koronavirüs salgını sonrası futbola ilk dönen büyük lig Almanya Bundesliga olmuştu. Şimdi sıra La Liga ve Süper Lig'e geldi!



Peki nerede kalmıştık? Hangi istatistikler göze çarpmıştı?



17 Mart'ta araya giden Süper Lig'de hangi takımlar ön plandaydı?



En çok gol atan takım: Trabzonspor – 59 Gol



En az gol atan takım: Konyaspor – 21 Gol



En fazla gol yiyen takım: Kayserispor – 62 gol



En az gol yiyen takım: Galatasaray – 20 gol



En fazla berabere kalan takım: Konyaspor – 11 kez



İç sahada en fazla şut çeken takım: Fenerbahçe – Maç başına 20,1 şut



İç sahada en az şut çeken takım: Ankaragücü – Maç başına 12 şut



Deplasmanda en fazla şut çeken takım: Sivasspor – Maç başına 14,5 şut



Deplasmanda en az şut çeken takım: Göztepe – Maç başına 8,5 şut



En fazla korner kullanan takım: Beşiktaş – Maç başına 6,3



En az korner kullanan takım: Ankaragücü – Maç başına 3,3



En fazla ofsaytta yakalanan takım: Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor – Maç başına 2,8



En az ofsaytta yakalanan takım: Denizlispor – Maç başına 1,2



En fazla kart gören takım: Gençlerbirliği – 43 Sarı Kart – 2 Kırmızı Kart



En az kart gören takım: Başakşehir – 16 Sarı Kart



En fazla kart gösteren hakemler: Arda Kardeşler – 80 Sarı Kart – 4 Kırmızı Kart, Ali Palabıyık – 76 Sarı Kart – 9 Kırmızı Kart, Halil Umut Meler – 76 Sarı Kart – 8 Kırmızı Kart.



Peki La Liga'da durum nasıldı?



10 Mart sonrası 11 Haziran'da "Sevilla-Betis" derbisiyle kaldığı yerden devam edecek ligde hangi takımlar ön plana çıkmıştı?



En çok kart gören hangi takımdı? Peki en çok ofsayta düşen?



En çok gol atan takım: Barcelona – 63 Gol



En az gol atan takım: Leganes – 21 Gol



En fazla gol yiyen takım: Espanyol – 46 gol



En az gol yiyen takım: Real Madrid – 19 gol



En fazla berabere kalan takım: Atletico Madrid – 12 kez



İç sahada en fazla şut çeken takım: Real Madrid – Maç başına 18,2 şut



İç sahada en az şut çeken takım: Deportivo Alaves – Maç başına 9,6 şut



Deplasmanda en fazla şut çeken takım: Real Madrid – Maç başına 14,1 şut



Deplasmanda en az şut çeken takım: Deportivo Alaves – Maç başına 7,7 şut



En fazla korner kullanan takım: Sevilla – Maç başına 6,04



En az korner kullanan takım: Deportivo Alaves – Maç başına 3,59



En fazla ofsaytta yakalanan takım: Atletico Madrid ve Getafe – Maç başına 3



En az ofsaytta yakalanan takım: Espanyol ve Deportivo Alaves – Maç başına 1,6



En fazla kart gören takım: Getafe – 93 Sarı Kart – 3 Kırmızı Kart



En az kart gören takım: Real Sociedad – 51 Sarı Kart – 1 Sarı Kart



En fazla kart gösteren hakemler: Xavier Fernandes – 102 Sarı Kart – 4 Kırmızı Kart, David Jimenez – 85 Sarı Kart – 3 Kırmızı Kart, Mateu Lahoz – 84 Sarı Kart – 4 Kırmızı Kart.



