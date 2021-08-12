Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlıyor

20 takımın mücadele edeceği Süper Lig'in ilk haftasında yarın son şampiyon Beşiktaş , sahasında Çaykur Rizespor 'u konuk edecek. Vodafone Park 'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de ve TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı yarın başlıyor.

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12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı

Düğünde çıkan kavganın bilançosu ağır oldu!

Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?