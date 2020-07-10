Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kritik hafta! Şampiyonlar belli olabilir... - Son Dakika

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kritik hafta! Şampiyonlar belli olabilir...

Süper Lig'de hafta, yarın yapılacak Göztepe-Gençlerbirliği müsabakasıyla açılacak.

Süper Lig'de hafta, yarın yapılacak Göztepe- Gençlerbirliği müsabakasıyla açılacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak.


Ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde lider giren Medipol Başakşehir, büyük bir avantaj elde etti. Turuncu-lacivertli ekip, 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.


Şampiyonluk yarışında ciddi yara alan Trabzonspor ise aynı gün Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.


Medipol Başakşehir, Konyaspor maçını kazanıp, Trabzonspor ise Denizlispor'a yenilirse, turuncu-lacivertli ekip bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.


- TFF 1. Lig'de şampiyon belli olabilir


TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek ilk takımın 33. hafta maçlarının ardından belli olma ihtimali bulunuyor.


Haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor, 12 Temmuz Pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'a konuk olacak. Akdeniz temsilcisi, mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde son hafta öncesinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.


Ligde 56 puanla ikinci sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise aynı gün play-off mücadelesi veren Altay'a konuk olacak. Erzurum ekibi, rakibini yenmesi durumunda Süper Lig'e çıkmayı garantilemek için takipçileri Adana Demirspor ve Bursaspor'un yenilmesini, Akhisarspor ile Fatih Karagümrük'ün de puan kaybetmesini bekleyecek.


- Haftanın programı


Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın müsabaka programı şöyle:


- Süper Lig


Yarın:


21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)


12 Temmuz Pazar:


18.30 MKE Ankaragücü- Galatasaray (Eryaman)


21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)


21.00 Fraport TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor (Antalya)


13 Temmuz Pazartesi:


18.30 Kasımpaşa- Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)


18.30 Hes Kablo Kayserispor- Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Beşiktaş (Yeni Malatya)


21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)


21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)


- TFF 1. Lig


Yarın:


20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)


12 Temmuz Pazar:


17.30 İstanbulspor- Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)


17.30 Altınordu- Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)


17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)


17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)


17.30 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:34 

Son Dakika Spor Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kritik hafta! Şampiyonlar belli olabilir... - Son Dakika Spor

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