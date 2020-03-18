Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Avrupa ve dünya futboluna da darbe vururken futbolseverlerin dikkatle takip ettiği tüm büyük ligler, erteleme kararı aldı.

UEFA'nın dün yaptığı toplantısı sonrası EURO 2020, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni ileri bir tarihe ertelemesi sonrası Rusya ve Ukrayna'daki liglerde ertelenirken, Avrupa'da maçlara devam eden tek ülke olarak Türkiye kaldı.

BÜYÜK TEPKİ VAR

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün düzenlediği basın toplantısında maçların seyircisiz olarak oynanmaya devam edeceğini açıklamasının ardından Süper Lig ve TFF 1. Lig'de forma giyen futbolcular, alınan bu karara tepki gösterdi.

İşte gösterilen tepkilerden bazıları;

Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı

Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?