Son Dakika Haberleri: Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor'da yayınlacak
Son Dakika Spor Haber

Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor'da yayınlacak

1 saat önce

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig maç özetleri TRT Spor'dan yayınlanacak.

Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor'da yayınlacak, System.String[]

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig maç özetleri TRT Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'dan yayınlanacak.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin spor ekranı TRT Spor, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TRT Spor, futbol programlarını bundan sonra maç görüntüleriyle birlikte ekrana getirecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri ile birlikte, canlı maç yayınları da TRT Radyo 1'de futbolseverler ile buluşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Futbolseverlere müjde! Maç özetleri artık TRT'den yayınlanacak
Abdullah Avcı, taraftarın istifa tezahüratlarına cevap verdi: Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz! Ligde küme düşme potasında, Avrupa'da sonuncu! İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı Trabzonspor, Basel ile 2-2 berabere kaldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 00:26:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor'da yayınlacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]