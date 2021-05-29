Süper Lig vizesi alan Altay İzmir'de şampiyonluğunu kutladı

TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu yenerek 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altaylı futbolcular şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Üstü açık otobüslerle gelecek sezon maçların oynanması planlanan Alsancak Stadı'na gelen Altaylı futbolcular ve teknik heyeti siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

Kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve teknik direktör Mustafa Denizli'nin de bulunduğu Altay kafilesi, daha sonra Kordonboyu'ndaki taraftarlarıyla Süper Lig coşkusunu paylaştı.

Taraftarlar yaktıkları meşaleler ve marşlarla futbolculara destek verdi.