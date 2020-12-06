Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

06.12.2020 21:10
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahası içinde elle müdahalesi sonrası oyun devam ederken, hakem Ali Palabıyık VAR uyarısıyla pozisyonu incelemeye gitti. İncelenen pozisyon sonrası hakem Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın pozisyonu incelemek için VAR'a gittiği sırada Serdar Aziz, ısrarlı itirazları sonrası sarı kart görmüştü. Kararın penaltı olmasıyla ikinci sarı kartı gören Serdar Aziz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

56. dakikada kazanılan penaltıda Murawski'nin vuruşunu kaleci Altay, çeldi.

57. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Sagal'ın ortasını karşılayan Mustafa Yumlu, pasını Murawski'ye aktardı. Murawski'nin vuruşu savunmadan geri döndü.

77. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından sert vuruşunu Altay, son anda kornere çeldi.

78. dakikada kullanılan korner vuruşunda Mesanovic'in penaltı noktası yakınlarından vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.

80. dakikada Bergdich'in ortasına yükselen Mesanovic,'in kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarıya çıkıyor.

88. dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde yaşanan karambol sonunda Ali Palabıyık, penaltı kararı verdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu inceleyen Palabıyık, penaltı kararını penaltıyı iptal etti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Çimen xx

Denizlispor: Pantilimon xx, Özer xx, Oğuz xx (Subotic dk. 46 x), Mustafa xx, Bergdich xx, Bakalorz xx (Mesanovic dk. 46 xx), Murawski xx (Varela dk 77 x), Sacko xx (Recep dk. 87 ?), Sagal xx, Aissati xx, Rodallega xxx (Leismann dk. 90 ?)

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet Özkal, Recep, Mert, Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Kenan Atik

Fenerbahçe: Altay xxxx, Gökhan xxx, Serdar x, Tisserand xxx, Caner xxx, Ozan xxx, Sosa xx (Tolga dk. 82 ?), Ferdi xx (Valencia dk. 82 ?), Pelkas xx (Sadık dk. 58 xx), Mert Hakan xxx, Cisse xxx (Thiam dk. 75 ?)

Yedekler: Ahmet Oytun, Ömer Faruk, Fatih, Novak, Uğur, Eyüp

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Cisse (dk. 9), Gökhan (dk. 41) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Serdar (dk. 54) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Bergdich, Bakalorz, Rodallega (Denizlispor), Ozan, Caner (Fenerbahçe)

(Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz/İHA)

Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Ali Palabıyık, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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