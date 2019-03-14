Son Dakika Haberleri: Süper Lig Yardımcı Hakemi Yusuf Bozdoğan Futbol Camiasını Küçük Düşürecek Tutum ve Davranışlarda...

Süper Lig Yardımcı Hakemi Yusuf Bozdoğan Futbol Camiasını Küçük Düşürecek Tutum ve Davranışlarda...

53 dakika önce

IHAAW154915-SPO/14-03-2019- Süper Lig Yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 10 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Süper Lig Yardımcı Hakemi Yusuf Bozdoğan Futbol Camiasını Küçük Düşürecek Tutum ve Davranışlarda..., System.String[]
IHAAW154915-SPO/14-03-2019

- Süper Lig Yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 10 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. 14.03.2019 15: 49: 15 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:55 Kaynak: İHA

Futbol, Yusuf Bozdoğan, Spor
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