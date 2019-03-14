Süper Lig Yardımcı Hakemi Yusuf Bozdoğan Futbol Camiasını Küçük Düşürecek Tutum ve Davranışlarda...
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IHAAW154915-SPO/14-03-2019- Süper Lig Yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 10 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
IHAAW154915-SPO/14-03-2019
- Süper Lig Yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan
futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 10 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. 14.03.2019 15: 49: 15 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:55 Kaynak: İHA
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