Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Sagal sağ kanattan ortasında Figueiredo'nun tehlikeli kafa vuruşu auta çıktı.
23. dakikada Sagal'ın kullandığı kornerde Djolobodjı'nın kafa vuruşu direğe çarparak auta çıktı.
33. dakikada Aabid'in ceza sahası içerisinden vurduğu sert şut kale direğinin yanından auta çıktı.
45. dakikada Aabid'in pasında topla buluşan Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka xx Murat Ergin Gözütok xx S. Altay xx
Yeni Malatya: Abdulsamed xx, Semih x, Wallace xx, Sadık xx, Mallan xx, Nshimirimana x, Aabid xxx, Haddadi xx, Mustafa xx, Adem xxx, Tetteh xx
Yedekler: Ahmet Türkaslan, Gameli, Ndong, Ndizeye, Mert Örnek, Haqı Osman, Mert Miraç Altıntaş, Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gaziantep FK: Günay xx, Djılobodjı x, Toşca x, Ertuğrul xx, Kitsiou x, Jefferson xx, Merkel xx, Mendly xx, Recep xx, Sagal xx, Figueiredo xx
Yedekler: Burak Ozan, Ulaş Zengin, Kenan Özer, Halil Pehlivan, Olkowski
Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Borven, Mirza Cihan, Yusuf Türk
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Adem Büyük (dk. 45) (Yeni Malatyaspor)
(Veysel Korkmaz - Erdal Akbuğa/İHA)
Kaynak: İHA
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