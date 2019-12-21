Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sol kanattan Dario Melnjak'ın ortasında kaleci Farnolle'den seken topu önünde bulan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1


10. dakikada sağ kanattan Özer Özdemir'in penaltı noktasına doğru ortasında Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.


23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan'ın şutunda kaleci Farnolle'den dönen meşin yuvarlağı Melnjak'ın ağlara gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.


45. dakikada sağ kanattan Fofana'nın ortasında kale önünde Jahovic'in vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Palayık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Özer x, Mustafa x, Hadebe x, Sakıb x, Robin x, Murat x, Gueilherme xx, Donald x, Fofana xx, Jahovic x


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Gökhan Töre, Ahmed Ildız, Afriyie Acquah, Chalali, Buğra Çağıran, Bifouma


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Morozyuk xx, Abarhoun xx, Talbi xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Diomande xx, Boldrin xx, Vetrih, Umar xx, Oğulcan xx


Yedekler: Zafer Görgen, Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Attamah, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Marko Scepovic, Samudio


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gol: Oğulcan (dk. 5) (Ç. Rizespor)


Sarı kartlar: Mustafa, Robin (Y. Malatyaspor) - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Malatyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti
Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı

Son Dakika Haberleri
22:26 Galatasaray - Son Dakika Spor
22:26 Akhisarspor 0-0 Boluspor - Son Dakika Spor
22:20 Akhisarspor - Boluspor maçının ardından - Son Dakika Spor
22:11 Bayern Münih 2-0 Wolfsburg - Son Dakika Spor
22:04 Süper Lig: Göztepe: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor
19:44 Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 22:32:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]