Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında topla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Gökhan'da kaldı.


71. dakikada Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin orta sahada kaptırdığı top ile kontra atağa çıkan Çaykur Rizespor'da Oğulcan'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Umar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2


82. dakikada Oğulcan'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Attamah'ın bekletmeden vurduğu top savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gitti.


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Palayık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Özer x, Mustafa x, Hadebe x, Sakıb x, Robin x, Murat x (Ahmed dk. 74 x), Guilherme x, Donald x (Gökhan dk. 46 x), Fofana x (Bifouma dk. 61), Jahovic x


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Acquah, Chalali, Buğra Çağıran


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Morozyuk xxx, Abarhoun xxx, Talbi xxx, Melnjak xxx, Abdullah xxx, Diomande xx (Oğuz dk. 89 ?), Boldrin xxx, Vetrih xxx (Attamah dk. 65 x), Umar xxx, Oğulcan xxx (Samudio dk. 85 ?)


Yedekler: Zafer Görgen, Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Marko Scepovic


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Oğulcan (dk. 5), Umar (dk.71) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Mustafa, Robin, (Yeni Malatyaspor), Umar, Morozyuk, Diomande (Çaykur Rizespor) - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti
Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 yenildi Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:52 TOSFED 2019 Gala Gecesi, İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika Spor
23:42 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:41 Göztepe'nin teknik sorumlusu Parlatan: "Önemli bir galibiyet aldık" - Son Dakika Spor
23:38 Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor
23:36 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 00:01:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]