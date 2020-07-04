Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma iki takımın da golsüz beraberliği ile tamamlandı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda Flavio'nun vuruşunda top direkten döndü. Dönen topla buluşan Ayite'nin vuruşunda da top az farkla auta çıktı.


54. dakikada ev sahibi takımda Fofana'nın ceza sahası içinde kaleye direkt çektiği şut savunmaya çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.


65. dakikada gol için bastıran Yeni Malatyaspor'da ceza alanına giren Fofana'nın penaltı noktası üzerinden vurduğu şutta top kaleciden dönünce topla buluşan Donald'ın vuruşunda ise top üst direğe çaparak dışarı çıktı.


69. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Erdem'in sağ kanattan rakip ceza sahasının uzun mesafeden yolladığı topa hiçbir arkadaşı dokunamayınca ev sahibi takım adına tehlikeli geçti.


80. dakikada Gençlerbirliği'nde sol çaprazdan Halil İbrahim'in ceza sahasına yaptığı ortada Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırdı.


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mustafa Savranlar xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Murat xx (Kjartansson dk. 76 x), Acquah xx, Ndayishimiye xx (Robin dk. 45 x), Donald xx (Walter dk. 88 ?), Fofana xx (Ahmed dk. 88 ?), Umut xx


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Erdem xx, Flavio xx, Toure xx, Halil İbrahim xx, Berat xx (Polomat dk. 90 ?), Baiano xx, Candeias xx, Ayite xx (Seuntjens dk. 78 x), Sefa xx (Sami Gökhan dk. 90 ?), Stancu xx


Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Rahmetullah Berişbek, Soner Dikmen, Stephane Sessegnon, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sarı Kartlar: Murat, Ndayishimiye, Mina, Umut, Chebake (Y. Malatyaspor), Sefa, Berat (Gençlerbirliği) - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 20:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
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