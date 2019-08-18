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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

1 saat önce

Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı), System.String[]
Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

40. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Jahovic topu Bifouma'nın önüne indirdi onun yarım volesinde meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Soner şutunu çekti top yandan auta gitti.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanooğlu xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Robin Yalçın xx, Hadebe xx, Özer xx, Erkan xx, Murat Yıldırım xx, Donald xx, Chaalali xx, Bifouma xx, Fofana xx, Jahovic xx

Yedekler: Abdulsamed, Ufuk, Eren, Ahmed, Guılherme, Rahman Buğra

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Medipol Başakşehir: Mert xx, Chedjou xx, Ponck xx, Behich xx, Çaiçara xx, Azubuıke xx, Soner xx, Elia xx, Kahveci xx, Visca xx, Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Viera, Uğur, Mossoro, Arda, Kerim, Gökhan İnler, Guldbradsen, Crivelli, Robinho

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Chaalali (Yeni Malatyaspor) - MALATYA
Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
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