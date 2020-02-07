Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Orgill'in ceza sahası içinden kaleye çektiği şutu kaleci Fernolle parmaklarının ucu ile kornere çeldi.


8. dakikada Yeni Malatyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Karim Hafes'in ortasında savunmadan dönen topla buluşan Vidar, ceza sahasına girerek kaleyi gördü ancak top defansa çarparak kornere çıktı.


22. dakikada sol kanatta gelişen Ankaragücü atağında topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği sert şut Yeni Malatyaspor savunmasına çarparak dışarı çıktı.


38. dakikada gol arayan ev sahibi takımda sağ kanattan bindirme yapan Chebake'nin yaptığı ortada topla buluşan Chaaleli'nin etkisiz vuruşunda top kaleci Ricardo'da kaldı.


43. dakikada konuk ekipte savunmanın kaptırdığı topu kapan Vidar'ın, ceza sahası içine girerek dar alanda kaleye çektiği şutu kaleci kornere çeldi.


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Mina x, Mustafa xx, Sakıb xx, Chaaleli xx, Robin xx, Bifouma xx, Acquah xx, Karim Hafez xx, Vidar xx


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ufuk Ceylan, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Remi Walter, Mitchell Donald, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Youssouf Ndayishimiye, Umut Bulut


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


MKE Ankaragücü: Ricardo xx, Pinto xx, Kulusic xx, Alihan xx, Kitsiou xx, Lobjanidze x, Daniel xx, Rodrigues xx, İlhan xx, Oscar xx, Orgill xx


Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Fatih Tultak, Atila Turan, Cebrail Karayel, Milos Stanojevic, Aydın Karabulut, Konrad Michalak, Orkan Çınar, Sedat Ağçay, Gelmin Rivas


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay - MALATYA

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:03 Kaynak: İHA
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